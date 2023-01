Prawnik powinien mieć wszechstronną wiedzę. W nowosądeckiej WSB–NLU ją zdobędzie!

– Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu od października 2022 roku uruchomiła nowy kierunek: prawo. To ważny krok w rozwoju uczelni?

– Prawo to kierunek niezwykle istotny dla naszej uczelni, która od ponad 30 lat jest obecna na rynku edukacyjnym nie tylko Sądecczyzny, ale także Polski i zagranicy. Pamiętam, jak założyciel WSB–NLU dr Krzysztof Pawłowski marzył o tym, aby pod koniec lat 90. utworzyć kierunek prawo. Stało się to dopiero 13 września 2022 roku, kiedy to uzyskaliśmy pozytywną decyzję Ministerstwa Edukacji i Nauki. To pozwoliło nam rozpocząć w połowie września rekrutację. Był to termin bardzo krótki, dwutygodniowy, tym bardziej więc cieszymy się, że rekrutacja przebiegła pomyślnie i że studenci odpowiedzieli na naszą nową propozycję edukacyjną. Udało nam się utworzyć jedną grupę na studiach niestacjonarnych. Obecnie na nowym kierunku prawo studiują 24 osoby.