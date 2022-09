Prawo, zarządzanie, informatyka... Studia pełne innowacyjnych rozwiązań

– Zarządzanie, psychologia, informatyka, a teraz doszło jeszcze prawo. Jest satysfakcja z uruchomienia nowego kierunku?

– Tak! To było w naszych planach od dawna. Bardzo mnie cieszy, że po kilku latach starań udało nam się uzyskać pozwolenie. Z jednej strony to dla nas zaszczyt, ponieważ prawo jest kierunkiem, który nie każda uczelnia oferuje, a z drugiej strony mamy poczucie obowiązku i odpowiedzialności. Chcemy, by na rynku pracy nasi absolwenci prawa byli traktowani na równi z absolwentami najlepszych uczelni w Polsce.

– Kiedy rozpoczęła się rekrutacja na prawo?

– Rejestrować można się od 15 września i już widać, że nowy kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów. Przygotowaliśmy około 50 miejsc, zajęcia rozpoczną się 15 października. W tym roku zdecydowaliśmy się uruchomić na kierunku prawo tylko studia niestacjonarne, w przyszłym zaś dojdą studia stacjonarne. Planujemy również wzbogacić ofertę o studia podyplomowe na kierunku prawo.