Premier Mateusz Morawiecki domaga się meczu Wisły Kraków z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim. Jest riposta Ruchu i marszałka

Mecz Ruch - Wisła na Stadionie Śląskim?

Właściciel obiektu obawiał się, że kibice mogą doprowadzić do wyrządzenia poważnych szkód, np. poprzez rzucenie rac z trybun. Stąd deklaracja premiera ""jesteśmy w stanie ubezpieczyć odpowiednie elementy na stadionie". W swoim tweecie premier nie sprecyzował jednak, co oznacza sformułowanie "jesteśmy w stanie" i czy środki będą pochodzić z budżetu państwa. Nie uzasadnił także, dlaczego wyraża takie zainteresowanie organizacją meczu na zapleczu ekstraklasy.

Marszałek: Nikt tutaj ręcznie nie wpływa na decyzje zarządów

"Stadion Śląski to spółka zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. To zarząd spółki prowadzi negocjacje, nikt tutaj ręcznie nie wpływa na decyzje zarządów" - wyjaśnił marszałek.

Co więcej, Ruch ogłosił możliwość złożenia przez kibiców chorzowskiego klubu rezerwacji na przejazd autokarem do Gliwic na mecz z Wisłą 22 kwietnia. Bilet na przejazd w obie strony kosztuje 1 zł. Trasa przejazdu: Chorzów, Cicha 6 - Gliwice, Okrzei 20 / Gliwice, Okrzei 20 - Chorzów, Cicha 6.

Ruch: Czasu na zmianę miejsca meczu z Wisłą nie ma

Zapytany o tę kwestię przez portal meczyki.pl, prezes Ruchu Seweryn Siemianowski przyznał, że jest zaskoczony inicjatywą premiera Morawieckiego, po czym dodał: - Na teraz gramy w Gliwicach. To musiałoby się coś wydarzyć… Cud by się musiał stać. Nie wiem co by się musiało stać. Na pewno zakupione bilety idzie zawsze przerzucić na ten większy obiekt, ale wątpię, że to się zdarzy.