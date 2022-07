Premier: Ocieplajcie domy przed zimą. Alarm smogowy: To dajcie ludziom dopłaty uwzględniające inflację. Konieczne zmiany w Czystym Powietrzu

Możemy zmniejszyć zużycie węgla o połowę, poprawiając komfort cieplny Polaków!

Eksperci podkreślają, że zmiany w programie Czyste Powietrze powinny zachęcać Polaków do masowego inwestowania w ocieplenie domów, gdyż pozwoli to radykalnie zmniejszyć zużycie drożejących paliw: węgla, gazu, biomasy. To jedyny skuteczny sposób ochrony gospodarstw domowych przed skutkami globalnego kryzysu energetycznego. Według szacunków Polskiego Alarmu Smogowego, odpowiednio skonstruowany i rozpropagowany w społeczeństwie program Czyste Powietrze może doprowadzić do zmniejszenia zużycia węgla w gospodarstwach domowych nawet o połowę – przy równoczesnym podniesieniu komfortu cieplnego mieszkańców!