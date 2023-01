Prezenty na Walentynki 2023 dla kobiet. Pomysły na romantyczny upominek dla każdej z pań 28.01.23

Walentynki już w połowie lutego

Obchody Walentynek mają swoją stałą datę, co oznacza, że zawsze wypadają w tym samym terminie, czyli 14 lutego . W tym roku będzie to wtorek .

Prezenty na Walentynki dla kobiet. Jaki upominek wybrać?

Święto zakochanych jest idealną okazją do tego, aby podarować swojej dziewczynie, narzeczonej lub żonie prezent od serca. Panowie wiedzieli o tym nie od dziś. Jednym z najsłynniejszych upominków walentynkowych na świecie było jabłko pokryte różowym lukrem i wsadzone do hebanowej szkatułki wysadzanej perłami, które Anna Boleyn otrzymała od króla Henryka VIII. Z kolei – trochę bliżej teraźniejszości - śpiewaczka operowa Maria Callas dostała od miliardera Arystotelesa Onassisa zapakowaną w futro norek kartkę walentynkową, co samo w sobie nie byłoby tak szokujące, gdyby nie fakt, że wykonano ją ze złota, diamentów, szafirów i brylantów.