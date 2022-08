PreZero Grand Prix PLS 2022. Drużyna Roleski Grupa Azoty ANS Tarnów grała w prestiżowym turnieju [ZDJĘCIA]

Dla drużyn szykujących się do nowego sezonu w Tauron Lidze rywalizacja w nietypowej odmianie „plażówki” (grały zespoły 4-osobowe, a nie pary) była przerywnikiem w monotonnych treningach . Do rywalizacji w kompleksie Monta Beach Club w Warszawie przystąpiło 15 drużyn - z ekstraklasy i I ligi.

- To dla nas jest całkowita nowość, jest to fajna zabawa, czerpiemy z tego radość, naprawdę robimy to „for fun” - mówiła po pierwszym dniu Klaudia Świstek, zawodniczka z Tarnowa. - Bardzo się cieszymy, bo w tamtym sezonie większość z nas osiągnęła upragniony awans. Teraz chcemy tak samo z serduszkiem, mocną wolą walki wejść w ten sezon i pokazać, że beniaminek niekoniecznie będzie do lania.