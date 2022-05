Prezes MZLA Paweł Czyż: Talenty są, ale potrzebują wsparcia [ROZMOWA]

Z jaką nadzieją objął Pan stery małopolskiej lekkoatletyki?

Chciałbym, aby „królowa sportu” pod Wawelem i w regionie nawiązała do swych najlepszych lat. Wiem, że przyszły czasy trudne, kluby nie są bogate, muszą radzić sobie z wieloma problemami, ale stać nas na poprawę. Przed nami dużo pracy.

Jaki jest stan posiadania małopolskiej lekkoatletyki?

Zacznijmy od zawodników. Wbrew niektórym opiniom, nie jest tak, że młodzi nie garną się do lekkoatletyki. Dzieciaków jest sporo, przyprowadzają je do trenerów ich rodzice. Z pewnością ostatnie sukcesy polskiej lekkoatletyki, jak na igrzyskach olimpijskich w Tokio, w tym pomagają, medale mistrzów procentują, jest kogo naśladować. Dlatego rodziny pukają do klubów. Z kolei ważne jest, aby nie był to chwilowy zapał, tylko grupy ćwiczyły systematycznie, stale, wtedy będzie dopływ talentów z tej podstaw piramidy do góry. Obecnie mamy w regionie niemało dzieci i młodzieży, ale braki występują w małopolskiej grupie seniorów, są luki w konkurencjach. Nadzieja więc w systematycznej pracy od podstaw. Np. roczniki 2006 i 07 dają rękojmię, że ich przedstawiciele mocno zasilą szeregi seniorów.