Prezes PZN Adam Małysz: Skoczkom niczego nie brakuje. Chcemy się rozwijać, mamy nawet hematologa

PZN podpisał ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Krakowie umowę partnerską, placówka ma szybko reagować na ewentualne kłopoty zdrowotne zawodników. To rozwinięcie działalności związku, ale nie dotyczy tylko zawodowych sportowców, obejmuje również młodzież.

Uprawiałem skoki narciarskie i wiem, że to sport bardzo urazowy, są problemy. Po upadku na skoczni takie dziecko, gdy dostaje się do szpitala, musi czekać, zanim zostanie zdiagnozowane, trafi do specjalisty. Często trwa to dni, tygodnie, a nawet miesiące. Można powiedzieć, że to dla młodego zawodnika często oznacza koniec kariery, bo za późno jest diagnoza, potem rehabilitacja i rekonwalescencja przebiega długo. Ci zawodnicy często się wycofują ze sportu. Dlatego chcemy im ułatwić ten trudny okres, żeby sport się rozwijał, by młodzież i ich rodzice nie zniechęcali się tak szybko.

Z podpisania takiej umowy ma pan większa satysfakcję jako nowy prezes czy były zawodnik?

Myślę, że to jest nierozłączne. Patrzę z perspektywy prezesa, co ja bym chciał zrobić, będąc zawodnikiem.