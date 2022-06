Prezes URE w Krakowie: Koszty ogrzewania wzrosną jesienią o kilkadziesiąt procent. Na razie jest lato i mieszkańcy o podwyżkach nie wiedzą

Mieszkańcy Krakowa przyłączeni do sieci MPEC zdają sobie sprawę, że ich mieszkania ogrzewane są ciepłem wytwarzanym przez trzy podmioty: krakowską elektrociepłownię PGE Energetyka (Łęg), CEZ Skawina i Krakowski Holding Komunalny (spalarnia). Wszyscy dostawcy zgłaszają teraz do zatwierdzenia w URE nowe taryfy, motywując to wzrostami cen paliw i emisji CO2, więc MPEC nie ma wyjścia i będzie musiał podnieść stawki. O ile?

Prezes URE przyznaje, że o ile wcześniej u wytwórców ciepła normą były stawki rzędu 16 zł za gigadżul, to teraz z ich wyliczeń wynika, że powinny być one minimum dwukrotnie wyższe, a przeciętnie są ponad trzy razy wyższe. W mijającym tygodniu cena dobiła do 68 zł za gigadżul, a Rafał Gawin widział wyliczenia sięgające 100 złotych za gigadżul. Tak ogromny wzrost kosztów samej energii sprawi, że nawet jeśli krakowski MPEC nie zmieni swoich stawek za przesył (a nie zrobi tego do końca roku), to ostateczne rachunki krakowian za ogrzewanie będą zdecydowanie wyższe. Przeciętne 60-metrowe mieszkanie zużywa w sezonie ok. 30 gigadżuli ciepła. W domach to zużycie jest odpowiednio wyższe.