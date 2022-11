Prezydent FIFA Gianni Infantino zaapelował o zawieszenie broni w Ukrainie na czas mundialu

Szczyt G20 to spotkanie przywódców państw o najsilniejszych gospodarkach świata. Rosję reprezentuje minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow, który według niepotwierdzonych informacji po przylocie na Bali trafił do szpitala. W trybie online bierze w nim udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, mimo iż Ukraina nie jest członkiem grupy. W pierwszym dniu doszło do trzygodzinnego spotkania prezydenta USA Joe Bindena i przywódcy Chin Xi Jinpinga.

- Nie jesteśmy naiwni, wierząc, że piłka nożna może rozwiązać problemy świata - powiedział Infantino. - Zróbmy jednak cokolwiek, co mogłoby doprowadzić do wznowienia dialogu jako pierwszego kroku do pokoju. Jesteście światowymi liderami, macie możliwość wpłynięcia na bieg historii. Piłka nożna i mistrzostwa świata oferują wam unikalną platformę do zjednoczenia i pokoju na całym świecie.