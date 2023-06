Problem z obsadzeniem dyżurów w szpitalu w Myślenicach. Wstrzymano zabiegi planowe na jednym z oddziałów

Ordynator oddziału chirurgii ogólnej dr Jacek Pucz, pracujący na tym już 45 lat powiedział nam:

Moją rolą jest zabezpieczenie medyczne pacjentów zarówno w oddziale chirurgii ogólnej, jak i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Za to odpowiadam i to robię, tak zresztą jak robiłem to całe życie. Nie komentuję natomiast spraw pozamedycznych także dlatego, że każde jedno słowo może sprawie tak samo pomóc, co zaszkodzić i wywołać burzę.