Problemy z cateringiem na stadionie Wisły. Klub przeprasza kibiców za poziom organizacji meczu z Sandecją (k)

"Poziom organizacji sobotniego meczu Wisły z Sandecją zawiódł Wiślacką Społeczność - Kibiców oraz Sponsorów Białej Gwiazdy, którzy zjawili się przy R22, aby ponownie okazać wsparcie klubowi, za co serdecznie przepraszamy. Zdajemy sobie sprawę, że nie powinniśmy dopuścić do takich wydarzeń" - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej krakowskiego klubu. To reakcja na wielką krytykę pod adresem działaczy oraz firmy, która w sobotę po raz pierwszy zapewniała catering na trybunach stadionu przy Reymonta.