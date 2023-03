Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dziennikiem Polskim. Mamy arkusze z poprzednich lat! Angelika Nęcka

Próbna matura z chemii z UJ zostanie w całości przeprowadzona w sobotę 1 kwietniaNa zdjęciu: dr Michał Płotek oraz dr Karol Dudek-Różycki z Wydziału Chemii UJ Joanna Urbaniec Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Matura z chemii 2023. W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpią do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie to już 8. edycja wspólnej akcji. Arkusz maturalny zostanie przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Na naszych stronach, jak co roku, znajdziecie arkusze z zadaniami, a następnie odpowiedzi. W ramach rozgrzewki przed sama maturą publikujemy arkusze z ubiegłych edycji.