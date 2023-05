Procesja z obrazem Matki Bożej Pani Myślenickiej przeszła przez miasto. Poprzedziła ją majówka w wyjątkowym dla wiernych miejscu

Miejsce odprawienia nabożeństwa nie było przypadkowe, bo w pobliżu miejsce, gdzie stoi kapliczka stał kiedyś dom Marcina Grabyszy. Z tą postacią i domem związany jest kult Matki Bożej Myślenickiej. To właśnie ten mieszkaniec wtedy jeszcze nie Myślenic, a Górnej Wsi pod Myślenicami, miał przywieźć do swojego domu z dotkniętego zarazą Krakowa i w ten sposób ocalić przed spaleniem, obraz z wizerunkiem Matki Boskiej.

Jak pisze ks. Michał Piela w „Historii Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach”, w dniach od 1 do 8 maja 1633 roku przy w domu Marcina Grabyszy w Górnej Wsi miał miejsce „tydzień niezwykłych wydarzeń”. Obraz miał zacząć mienić się kolorami i łzawić. Jednocześnie doszło do ozdrowień ówczesnego wójta Myślenic i samego Marcina Grabyszy, który odzyskał wzrok. Po tych wydarzeniach obraz przeniesiono do kościoła i od tego czasu rozpoczął się kult Matki Bożej Myślenickiej.