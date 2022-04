Produkcja ciężarówek MAN w Niepołomicach czasowo zawieszona, część załogi na postojowym. Przez wojnę w Ukrainie zabrakło części

Niemiecki zarząd MAN Trucks & Bus SE już pod koniec marca informował o potężnych problemach z zapewnieniem dostaw kabli niezbędnych do produkcji ciężarówek, zapewniając jednocześnie, że od początku wojny w Ukrainie pracuje nad rozwiązaniem tego problemu („odtworzeniem ukraińskich struktur zaopatrzenia”) – co jednak potrwa. Dlatego zmuszony jest czasowo zawiesić lub ograniczyć działalność swoich fabryk, m.in. w Monachium i Niepołomicach oraz w Norymberdze, Salzgitter i Wittlich.

Producenci pojazdów, nie tylko ciężarówek i autobusów, jak MAN, ale i osobowych czy dostawczych, mają od ponad dwóch lat potężne problemy z ciągłością dostaw komponentów niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji. Wcześniej powodem tego było pozrywanie łańcuchów dostaw w wyniku pandemii covidu i związanych z nią restrykcji, teraz nałożyła się na to wojna w Ukrainie, gdzie działają m.in. kluczowi poddostawcy europejskich fabryk. Nie pomaga sytuacja w Chinach, gdzie w marcu wzrosła liczba zachorowań i zgonów na covid, na co komunistyczne władze zareagowały zamykaniem całych miast, w tym ważnych dla światowej gospodarki ośrodków przemysłowych.