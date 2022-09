"Profesor Tadeusz Tempka. Pionier polskiej hematologii" – opowieść o czasach, w których profesor był jak Zeus

W krajach Zachodu lepiej ocalało poczucie ciągłości oraz przekonanie, że jesteśmy dłużnikami tych, co byli przed nami. Wdzięczność wobec zaprzeszłych autorytetów należy tam do inteligenckiego elementarza. Bo usytuowanie w czasie stymuluje rozwój. Nic nie zmienia się tak szybko jak nauka: wczorajsze pewniki jutro mogą zostać obalone, co nie znaczy, że były zbędne. Są jak stopnie schodów, którymi człowiek się pnie, nie będąc zdolnym do natychmiastowego poznania tajemnicy świata.

Świetnie to widać w medycynie. Większości ludzi, nawet młodym lekarzom, istnienie zaawansowanej diagnostyki, czy farmacji wydaje się oczywiste. To jest i kropka. Ale ktoś poświęcił życie, aby można było wyleczyć choroby, które 100 lat temu nawet nie miały nazw i nikt ich nie rozpoznawał. Dotyczy to zresztą całych dziedzin medycyny. Kardiologia, neurologia czy pneumologia raczkowały w XIX wieku a wyemancypowały się z „chorób wewnętrznych’ jakieś pół wieku temu. Medycyna nuklearna czy hematologia są jeszcze młodsze. Oczywiście chorobami krwi się interesowano. W roku 1852 dr Józef Dietl - potem prezydent Krakowa – jako jeden z pierwszych w świecie rozpoznał i opisał białaczkę. Nic dziwnego, że książkę wydaną przez Fundację Centrum Leczenia Szpiczaka rozpoczyna tekst o lekarskich osiągnięciach Dietla autorstwa Tadeusza Tempki - bohatera książki „Profesor Tadeusz Tempka. Pionier polskiej hematologii”.