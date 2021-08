Profilaktyka 40 PLUS! Nie odkładaj badań na później. Z bezpłatnych badań diagnostycznych mogą skorzystać wszyscy Polacy po 40. roku życia OPRAC.: Marek Długopolski

Pandemia koronawirusa sprawiła, że liczba osób zgłaszających się na profilaktyczne badania diagnostyczne zdecydowanie zmalała. Wczesne wykrycie zagrożenia to klucz do skutecznego leczenia szeregu groźnych chorób cywilizacyjnych. „Przegląd” naszych organizmów można teraz wykonać w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS.