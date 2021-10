Projekt „Opowiedzieć dziedzictwo”. Fundacja Plenerownia zaprasza do Huciska i Krakowa Barbara Rotter-Stankiewicz

Co ciekawego można powiedzieć o dziedzictwie kulturowym małej miejscowości, gdy wielka historia toczyła się gdzieś obok, a w okolicy nie ma zabytków, na tle których dobrze się sfotografować? Wydobywanie z cienia takich miejsc to przede wszystkim sposób na to, by odkryli je i docenili je miejscowi. Wtedy pokażą je innym.