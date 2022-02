Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie jakości wody płynącej w proszowickiej sieci

Decyzja o umorzeniu postępowania zapadła 31 grudnia, natomiast komunikat Prokuratury w tej sprawie nosi datę 22 lutego. W ten sposób zakończyło się postępowanie, zainicjowane w lutym ubiegłego roku po trzech zawiadomieniach, złożonych przez grupę mieszkańców gminy Proszowice. Mówiły one o „systematycznie powtarzającej się” niezdatności wody do spożycia, wprowadzania odbiorców w błąd przez publikowanie fałszywych informacji na temat przydatności wody do spożycia oraz niedostatecznego poinformowania mieszkańców o tym, że woda z wodociągu jest niezdatna do picia.

Wszczęte na tej podstawie w kwietniu postępowanie dotyczyło nieumyślnego narażenia mieszkańców na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku ze spożywaniem wody niezdatnej do spożycia. Na krótko przed wpłynięciem zawiadomień do Prokuratury Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach opublikowała komunikat o tym, że w próbce wody dostarczanej przez stację uzdatnia w Proszowicach stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne. Komunikat PSSE o niezdatności do spożycia obowiązywał wtedy przez tydzień. Mieszkańcy otrzymali natomiast informację, że po zamknięciu stacji i podaniu wody z wodociągu w Pałecznicy, można wody używać bezpiecznie.