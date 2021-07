Promieniowanie elektromagnetyczne w Krakowie i Małopolsce. Od dziś każdy może łatwo sprawdzić poziom natężenia PEM w swojej okolicy Zbigniew Bartuś

Nie wierzysz, sprawdź – tak twórcy powszechnego systemu pomiaru i weryfikacji pól elektromagnetycznych (PEM) - pod nazwą SI2PEM - zachęcają do korzystania z niego na terenie całej Polski. Teoretycznie to proste i poręczne narzędzie powinno zmniejszyć temperaturę sporów i kontrowersji wokół PEM, a zwłaszcza nowobudowanych i już funkcjonujących, a stale modernizowanych stacji bazowych telefonii komórkowej. To ważne, bo rozpoczęta właśnie rewolucja technologiczna w komunikacji (i nie tylko) oparta na łączności 5G budzi z jednej strony liczne i uzasadnione nadzieje, a z drugiej strony bywa powodem obaw czy wręcz niechęci. Źródłem tych ostatnich jest niewiedza, brak informacji lub dezinformacja. SI2PEM ma pomóc szybko dotrzeć do wiarygodnych danych.