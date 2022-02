Promocja książki „Z dziejów Ziemi Proszowskiej”. Spotkanie z autorem Henrykiem Pomykalskim

Podczas spotkania promocyjnego, do którego doszło w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji autor dziękował wielu osobom za pomoc w przygotowaniu publikacji, ale jednej w sposób szczególny. - Gdyby Andrzej Solarz tak mocno nie zachęcał mnie do tego, tej książki by nie było. A tak, to dał mi zajęcie na czas emerytury – mówił Henryk Pomykalski. Andrzej Solarz to założyciel Proszowickiego Kuriera Internetowego, który regularnie publikuje artykuły o tematyce historycznej. Wśród ich autorów jest m.in. Henryk Pomykalski.

Wśród licznych gości był m. in. Wojciech Nowiński, który przekazał na ręce burmistrza Grzegorza Cichego kopie wyszukanych w archiwach dokumentów, związanych z jednym z najstarszych budynków w mieście, czyli siedziby Biblioteki Publicznej. Przyznał, że to m. in. publikacje Henryka Pomykalskiego zainspirowały go do poszukiwań historycznych. Ich efektem jest nie tylko odtworzenie dziejów budynku biblioteki, ale też upowszechnienie zdjęć Proszowic, zajętych we wrześniu 1939 roku przez Niemców, czy odkrycie na nowo historii powstańców styczniowych, pochowanych na dawnym cmentarzu przy kościele Świętej Trójcy.