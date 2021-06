PROMYK NADZIEI - bohaterowie nowego tureckiego serialu. Kto jest kim? Jedną bohaterkę już bardzo dobrze znamy! [ZDJĘCIA] 22.06.21

Stroje kąpielowe z wysokim stanem 2021: hiszpanka, push up, plus size

Stroje kąpielowe z wysokim stanem to najmodniejszy trend 2021 roku. Świadczy o tym liczba wyszukiwań takich kostiumów. Jeśli uważasz, że strój z majtkami z wysokim stanem został stworzony dla Ciebie, przekonaj się, jakie opcje tego fasonu sa dostępne: stroje kąpielowe z wysokim stanem tzw. hiszpanki (z falbanką), ze stringami (lub wyciętymi majtkami), plus size, push up. Sprawdź najmodniejsze fasony 2021 roku i wybierz dla siebie najlepszy, czarny lub kolorowy, strój kąpielowy z wysokim stanem.