PROMYK NADZIEI. Główna bohaterka serialu zachwyca. Kim jest i czym zajmuje się Isabella Damla Guvenilir? 30.04.21

Promyk nadziei. Główna bohaterka to znana turecka gwiazda

"Promyk nadziei" to nowy turecki serial, który można oglądać w TVP od 19 marca. W główną postać wciela się Isabella Damla Guvenilir - nastolatka urodzona w 2009 roku w Nowym Jorku. Cztery lata później przeprowadziła się z całą rodziną do Turcji, gdzie mieszka do dziś.

Polscy widzowie mogą kojarzyć Isabellę z tytułowej roli "Elif". Kiedy zaczynała pracę na planie serialu miała zaledwie 5 lat. Łącznie zagrała aż w 755 odcinkach. Bez wątpienia jest to jedna z najsłynniejszych i najbardziej docenianych młodych aktorek tureckich.

W 2017 roku otrzymała nagrodę Latina TV Turkish Awards w kategoriach Najlepszy aktor dziecięcy oraz Najbardziej inspirująca postać. Z kolei dwa lata temu, po zaanagżowaniu w serial "Promyk nadziei", uzyskała nominację w konkursie Latina TV Turkish Awards w kategorii Najlepszy aktor dziecięcy.