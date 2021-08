Promyk nadziei odc. 109. Sühejla zabija Zuhal. Streszczenie odcinka [14.09.2021]

Promyk nadziei odcinek 109. Streszczenie

Ömer wyznaje Ipek miłość. Mężczyzn namawia ją do rozwodu. Ozan zapewnia Jaszara, że ma dobre intencje, jednak Jaszar mu nie wierzy. Sühejla zabija Zuhal. Szantażem zmusza Selmę, by pomogła jej ukryć zwłoki.

Kiedy i gdzie oglądać 109. odcinek Promyka nadziei?

109. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 14 września. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.