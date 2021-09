Promyk nadziei odc. 113. Próba ukrycia zwłok. Streszczenie odcinka [21.09.2021]

Promyk nadziei odcinek 113. Streszczenie

Filiz jest wściekła, ponieważ Halil nie przychodzi na umówione spotkanie. Położna wyznaje Ömerowi, że przyjęła pieniądze od Halila. Mahmut widzi, że Ipek spotyka się z Ömerem. Jest zazdrosny. Ozan deklaruje, że będzie walczył o Peri.

Kiedy i gdzie oglądać 113. odcinek Promyka nadziei?

113. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 21 września. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.