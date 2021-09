Promyk nadziei odc. 117. Selma boi się więzienia. Streszczenie odcinka [27.09.2021] redakcja

Ömer chce pomóc Ipek, aby jeszcze bardziej się do niej zbliżyć. Tymczasem Selma wciąż obawia się, ze policja trafi na ślad zabójstwa. Co zrobi? Co jeszcze się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 117. odcinka Promyka nadziei!