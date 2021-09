Promyk nadziei odc. 118. Strzelanina i poszkodowani. Streszczenie odcinka [28.09.2021]

Promyk nadziei odcinek 118. Streszczenie

Mahmut wymyśla sposób, by nakłonić Ipek do powrotu. Halil zabiera Filiz do kupionego mieszkania. Ozan widzi ich spotkanie. Ömer, Ipek i Bahar spędzają miłe chwile w domu w górach. Wynajęty przez Halila bandzior strzela do Jaszara. Ozan chce ratować ojca Peri i zostaje ranny.

Kiedy i gdzie oglądać 118. odcinek Promyka nadziei?

118. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 28 września. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.