Promyk nadziei odc. 119. Zamach na ojca Ömera. Streszczenie odcinka [29.09.2021]

Promyk nadziei odcinek 119. Streszczenie

Jaszar, wdzięczny za uratowanie życia, zaprasza Ozana do swojego domu. Ömer postanawia zbadać sprawę zamachu na ojca. Jedzie do Mahmuta, lecz nie zwycięży w tej konfrontacji. Sühejla dzwoni z do Ipek z pretensjami.

Kiedy i gdzie oglądać 119. odcinek Promyka nadziei?

119. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć w środę - 29 września. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.