Promyk nadziei odc. 123. Karetka na sygnale zabiera Neslihan. Streszczenie odcinka [05.10.2021]

Promyk nadziei odcinek 123. Streszczenie

Karetka zabiera Neslihan do szpitala. Oczekujący narodzin dziecka bliscy kobiety otrzymują straszne wieści. Hadżar tłumaczy mężowi, w jaką intrygę jest uwikłana ich córka. Filiz znajduje w zamrażarce dziwną bransoletkę.

Kiedy i gdzie oglądać 123. odcinek Promyka nadziei?

123. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 5 października. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.