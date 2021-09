Promyk nadziei odc. 129. Bahar zostaje wyrzucona z domu. Streszczenie odcinka [13.10.2021]

Promyk nadziei odcinek 129. Streszczenie

Bekir i Hadżer przychodzą odebrać Gondzię, lecz ona nie chce opuścić Mahmuta i robi to niechętnie. Ten po jej stracie wpada w szał i wyładowuje się na Bahar i Ipek. Wyrzucona z domu Bahar idzie do Omera prosić o pomoc. Suhejla nakłania Selmę do szybkiego znalezienia jakiegoś niemowlęcia.