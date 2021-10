Promyk nadziei odcinek 132. Streszczenie

Na widok broni Mahmut się wycofuje, a Ömer namawia Ipek, by złożyła skargę. Za zgodą Suheyli Mahmut zabiera Bahar do siebie, by skłonić Ipek do powrotu. Suheyla z Selmą idą do szpitala wykraść niemowlę.