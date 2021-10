Promyk nadziei odcinek 133. Streszczenie

Filiz podrzuca Neslihan koszulę Halila z plamą ze szminki. To początek jej planu. Mahmut zostaje aresztowany. Suheyla i Selma porywają niemowlę ze szpitala. Ipek i Bahar zamieszkują u Ozana.

Kiedy i gdzie oglądać 133. odcinek Promyka nadziei?

133. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 19 października. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.