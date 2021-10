Promyk nadziei odc. 139. Ipek i Ömer znów razem? Streszczenie odcinka [27.10.2021]

Promyk nadziei odcinek 139. Streszczenie

Po burzliwym rozstaniu Ömer i Suheyla nie odbierają telefonów. Ich bliscy się denerwują. Ipek ma pomysł, gdzie szukać Ömera. Suheyla namawia Mahmuta do wspólnej zemsty na Ipek i Ömerze. Ipek znajduje Ömera i pociesza go. Wygląda na to, że małżonkowie znów będą razem.