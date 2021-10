Promyk nadziei odc. 143. Bahar może umrzeć. Streszczenie odcinka [02.11.2021]

Promyk nadziei odcinek 143. Streszczenie

Mahmut dręczy Bahar. Zamierza zabić dziewczynkę. Zdradza, że jej rodzicami są Ipek i Ömer. Sühejla namawia Mahmuta, by nie czynił dziecku krzywdy. Kobieta pragnie wrócić do rezydencji, lecz Halil i Neslihan przepędzają ją sprzed drzwi.

Kiedy i gdzie oglądać 143. odcinek Promyka nadziei?

143. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 2 listopada. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.