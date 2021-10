Promyk nadziei odc. 145. Sühejla chce porwać Bahar. Streszczenie odcinka [04.11.2021]

Promyk nadziei odcinek 145. Streszczenie

Selma gani Filiz za to, że zadała się z Halilem. Sühejla udaje się do Pakize, jednak Peri ją wyrzuca. Meliha wysyła Ahmeta i Filiz na urlop. Filiz nie chce wyjeżdżać. Sühejla wysyła pewnego człowieka, by zabrał Bahar.