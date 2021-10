Promyk nadziei odc. 147. Czy Bahar uniknie śmierci? Streszczenie odcinka [08.11.2021]

Promyk nadziei odcinek 147. Streszczenie

Sühejla wykorzystuje strach Bahar przed Mahmutem, by zmusić dziewczynkę do posłuszeństwa. Zabiera ją do domu w górach. Ömer próbuje przemocą zmusić Mahmuta do wyjawienia, gdzie jest Bahar. Sühejla nie potrafi zabić Bahar. Selma mówi Halilowi, że Filiz jest z nim w ciąży.