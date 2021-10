Promyk nadziei odc. 148. Ömer nasyła ludzi na Mahmuta. Streszczenie odcinka [09.11.2021]

Promyk nadziei odcinek 148. Streszczenie

Halil chce rozmawiać z Filiz o ciąży i dziecku, ale ona go zbywa. Ömer spotyka się z Sühejlą, by uzyskać informacje o Bahar. Bez rezultatu. Mahmut ucieka przed ludźmi nasłanymi przez Ömera. Bahar podejrzewa, że Sühejla nie mówi jej prawdy.

Kiedy i gdzie oglądać 148. odcinek Promyka nadziei?

148. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 9 listopada. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.