Promyk nadziei odc. 21. Zawiedzione nadzieje. Streszczenie odcinka [20.04.2021]

Promyk nadziei odcinek 21. Streszczenie

Suhejla jest załamana z powodu nieudanego przyjęcia urodzinowego. Ömer przeprasza, że niepotrzebnie wzbudził jej nadzieje. Neslihan każe Ahmetowi pilnować Ipek.

Promyk nadziei - "rodzinne" wyznania

Filiz i Ahmet widzą, że Ipek spotyka się z Ömerem. Ipek opowiada Ömerowi o trudnej sytuacji Bahar.

Kiedy i gdzie oglądać 21. odcinek Promyka nadziei?

21. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 20 kwietnia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.