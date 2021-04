Promyk nadziei odc. 26. Ipek okradła Ömera? Streszczenie odcinka [27.04.2021]

Promyk nadziei odcinek 26. Streszczenie

Peri udziela się w uczelnianym klubie dramatycznym. Halil jest podejrzliwy. Wypytuje żonę i Ahmeta, skąd znają ojca Bahar.

Promyk nadziei - czy Ipek jest złodziejką?

W hotelu Ömera ginie koperta z pieniędzmi dla robotników. Ochroniarz znajduje ją w torebce Ipek.

Kiedy i gdzie oglądać 26. odcinek Promyka nadziei?

26. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 27 kwietnia. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.