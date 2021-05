Promyk nadziei odc. 35. Gwałtowna kłótnia. Streszczenie odcinka [11.05.2021]

Ipek przyznaje, że nie wierzy w winę Ömera. Dochodzi do gwałtownej kłótni Ömera z Halilem i jego rodziną.

Neslihan i Halil rozmawiają o zakrwawionej spince do mankietu. Bahar wraca do domu.

Główna bohaterka serialu "Promyk nadziei" to turecka gwiazda...

Kiedy i gdzie oglądać 35. odcinek Promyka nadziei?

35. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 11 maja. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.