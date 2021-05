Promyk nadziei odc. 36. Propozycja morderstwa. Streszczenie odcinka [12.05.2021] redakcja

Halil wraca do domu. Żona jest zaskoczona, gdy dowiaduje się, że ten z powrotem chce zatrudnić Ömera. Tymczasem Halil jedzie z Bahar do więzienia. Po co? Koniecznie przeczytaj streszczenie 36. odcinka Promyka nadziei!