Promyk nadziei odc. 39. Co się wydarzy? Bahar znów zostaje porwana. Streszczenie odcinka [17.05.2021]

Elif odc. 979. Pomoc z litości. Streszczenie odcinka [17.05.2021]

Kerem jest zły na Asli. Uważa, że kobieta nie przykłada sie do swoich obowiązków, dlatego co chwilę daje jej reprymendę. Co jeszcze się wydarzy? Dlaczego Jülide się popłacze? Już teraz przeczytaj streszczenie 979. odcinka Elif!