Promyk nadziei odc. 45. Sühejla ma wypadek. Streszczenie odcinka [25.05.2021]

Promyk nadziei odcinek 45. Streszczenie

Selma wchodzi w konflikt z lokatorami. Postanawia wysłać Bahar do jej matki. Ipek wraca do rezydencji.

Promyk nadziei - groźny wypadek

Sühejla wyznaje Ömerowi miłość. Kobieta potyka się i spada ze schodów. Musi zostać poddana operacji.

Kiedy i gdzie oglądać 45. odcinek Promyka nadziei?

45. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 25 maja. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.