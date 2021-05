Promyk nadziei odc. 49. Bahar oskarżona o rabunek. Streszczenie odcinka [31.05.2021]

Kozacka miłość odc. 124. Zasadzka na mordercę. Streszczenie serialu [31.05.2021]

Stiepan, idąc przez miasto, zauważa szal. Mężczyzna dochodzi do wniosku, że gdzieś czai się szaleniec. Chce go odnaleźć. A o co podejrzewa go Gładysz? Co obieca Fiodor? Przeczytaj poniższe streszczenie 124. odcinka Kozackiej miłości, aby poznać wszystkie szczegóły.