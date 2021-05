Elif odc. 992. Ludzie Rany porywają Melek. Streszczenie odcinka [04.06.2021]

Dochodzi do niezbyt miłej wymiany zdań między Macide a Hümeyrą. Kobiety nie mogą się porozumieć w sprawie Kiymet. Z kolei ludzie Rany wciąż obserwują dom Melek. Co wydarzy się dalej? Co knuje Mahir? Już teraz przeczytaj streszczenie 992. odcinka Elif, aby poznać więcej szczegółów!