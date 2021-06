Promyk nadziei odc. 54. Prawdziwe pochodzenie Bahar. Streszczenie odcinka [08.06.2021]

Promyk nadziei odcinek 54. Streszczenie

Sühejla zgadza się na fizjoterapię, ale pod warunkiem, że Ömer będzie ją podwozić na miejsce. Halil chce pomagać Filiz. Bahar pragnie odszukać biologiczną matkę.

Promyk nadziei - prawda wyjdzie na jaw?

Do rezydencji dociera list od Kadira do Ipek. Odbiera go Neslihan. Kadir napisał w liście prawdę o pochodzeniu Bahar.

Kiedy i gdzie oglądać 54. odcinek Promyka nadziei?

54. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 8 czerwca. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.