Promyk nadziei odc. 63. Mahmut zleca zabójstwo. Streszczenie odcinka [12.07.2021]

NOWE Promyk nadziei odc. 64. Nocna schadzka kochanków. Streszczenie odcinka [13.07.2021]

Do nowego domu Bahar przychodzi pracownica opieki społecznej. Czy jej opinia będzie pozytywna i pozwoli dziewczynce zostać w domu? Do jakiego podstępu posunie się Suhejla, aby rozkochać w sobie Ömera? Koniecznie przeczytaj streszczenie 64. odcinka Promyka nadziei i dowiedz się, co jeszcze się wydarzy!