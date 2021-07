Promyk nadziei odcinek 69. Streszczenie

Ipek oznajmia rodzinie, że w grobie córki nie znalazła zwłok. Neslihan jedzie do szpitala z zamiarem uśmiercenia Zuhal. Peri i Pakize w dobrej wierze zapraszają Suhejlę do domu. Omer się wścieka.

Kiedy i gdzie oglądać 69. odcinek Promyka nadziei?

69. odcinek Promyka nadziei będzie można obejrzeć we wtorek - 20 lipca. Zostanie on wyemitowany o godzinie 17:15 na stacji TVP2. Całość potrwa ok. 45 minut.