Promyk nadziei. Piękna Gülsah Aydin wciela się w rolę Ipek. Jak wygląda na co dzień? [ZDJĘCIA] 9.05.21 oprac.: Anna Nowak

"Promyk nadziei" to najnowsza turecka produkcja, która zastąpiła słynnego "Więźnia miłości". W jedną z głównych postaci, czyli w rolę Ipek, wciela się przepiękna Gülsah Aydin. Aktorka urodziła się w 1990 roku w Stambule. Tam też ukończyła studia na wydziale Public Relations, po których zapisała się na warsztaty aktorskie. Oprócz "Promyka nadziei" zagrała w kilku tureckich serialach. Jak wygląda Gülsah Aydin na co dzień?