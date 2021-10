Promyk nadziei. Przepiękna Gülsah Aydin wciela się w rolę serialowej Ipek. Jak wygląda na co dzień? [NOWE ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA] 2.10 oprac.: Anna Nowak

"Promyk nadziei" - oprócz takich produkcji jak "Elif" czy "Przysięga" - to jeden z najbardziej popularnych seriali tureckich w Polsce. Jedną z głównych roli gra niezwykle piękna Gülsah Aydin, czyli serialowa Ipek. 31-letnia aktorka ukończyła studia na wydziale Public Relations w Stambule, a następnie uczestniczyła w warsztatach aktorskich. Oprócz "Promyka nadziei" zagrała w kilku tureckich serialach. Jak wygląda Gülsah Aydin na co dzień? Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia aktorki z Instagrama, którymi lubi dzielić się z fanami. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.